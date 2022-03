Marcela Tauro fue contundente sobre la versión de reencuentro de Jorge Rial con Loly Antoniale: "Es imposible"

Marcela Tauro opinó con contundencia del rumor amoroso que volvió a vincular a Jorge Rial con Mariana "Loly" Antoniale, luego de que el conductor confirmara su separación de Romina Pereiro.

Luego de ver una nota de la modelo cordobesa, quien se encuentra de visita en la Argentina, la panelista de Intrusos expresó: "¿Por qué siempre la vinculan con Jorge? ¿Si Jorge viaja a Estados Unidos la va a ver a Loly?".

Acto seguido, Flor de la Ve contestó, en alusión a que Antoniale reside en Miami: "Pero porque ella está allá".

"¿Por qué a Loly siempre la vinculan con Jorge? Los que laburamos con él sabemos que es imposible". G-plus

Sin embargo, Marcela Tauro echó por tierra la posibilidad de reencuentro entre Rial y Loly: "¿Pero de dónde salió ese rumor? Porque eso es poco viable, para no decirte imposible. Los que laburamos con él sabemos que es imposible".

RIAL NEGÓ QUE HAYA TERCERAS EN DISCORDIA

La semana pasada, Jorge Rial descartó de raíz que la separación haya sido por una tercera en discordia. Sin embargo, el primer nombre que no tardó en sonar fue el de su ex Mariana "Loly" Antoniale.

"No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad, y me estoy llevando bien", señaló Jorge.

Aunque asumió que extraña su hogar y la vida familiar que había logrado con Romina y sus respectivas hijas: "Claro que extraño. Extraño a mi familia, a mi casa. Extraño".