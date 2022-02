Marcela Tauro defendió a Lizy Tagliani, acusada por Leo Alturria de serle infiel: "La quiere difamar porque está dolido"

Las sugestivas declaraciones de Leo Alturria luego de que Lizy Tagliani blanqueara que está separada de él hace dos meses exasperaron a Marcela Tauro.

"No se lo voy a permitir, es un irrespetuoso", cruzó la panelista de Intrusos al ex de Lizy.

"La quiere difamar, está dolido", continuó Marcela contra Leo, quien además dio a entender que fue él quien dejó a la figura.

La bronca de Tauro fue a cuento del comentario que Alturria había hecho en Instargam cuando una usuaria estilista le dijo que no tenía la plata de Tagliani, pero sí su humor: "No necesito la plata ni la fama. Solo quería que me fuesen fiel, nada más".

EL PÍCARO RECORDATORIO DE MAITE PEÑOÑORI A MARCELA TAURO SOBRE LIZY TAGLIANI

En ese momento, Maite Peñoñori hizo referencia a los dichos de Marcela Tauro sobre Lizy el viernes, tras conocerse la ruptura con Leo Alturria.

"A mí me gustaba la pareja, pero Lizy siempre tiene a alguien. Yo no sé nada. Pero nunca estuvo sola. Quiere divertirse", había comentado Tauro.

Y como Maite aseguró que las acusaciones solapadas de Leo Alturria iban de la mano con los dichos de su colega, Marcela Tauro reivindicó a Lizy Tagliani: "Una cosa es que lo diga yo y otra es que lo diga él. De mi amiga no va a hablar mal ese señor".