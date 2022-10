Marcela Tauro criticó sin filtros la nueva canción de Jimena Barón que estaría dedicada a Gianinna Maradona

Marcela Tauro criticó sin filtros en Intrusos la nueva canción de Jimena Barón, La Araña, que estaría dedicada a Gianinna Maradona por su romance con Daniel Osvaldo.

“Me encanta que la Barón se haya jugado por esto, fíjate la letra”, dijo la panelista por un lado acerca del último y polémico lanzamiento de la cantante.

Sin embargo, Tauro lanzó luego: “Hay otra cosa que me gustaría marcar… todas nos deconstruimos pero no del todo. La letra dice ‘ella lo robó’ no dice ‘el hombre eligió’”.

PICANTÍSIMO COMENTARIO DE VIRGINIA GALLARDO SOBRE EL NUEVO TEMA DE JIMENA BARÓN

Virginia Gallardo hizo un comentario picantísimo en Intrusos sobre La Araña, el nuevo tema de Jimena Barón que estaría dirigido a Gianinna Maradona.

“Se ve que se la tenía jurada, pasaron cuántos años de esto…”, expresó la panelista al respecto y Nancy Duré añadió: “Pero ella era más amiga de Dalma que de Gianinna”.

“Ella y Gianinna vivían enfrente en un mismo country y la ayudó un montón con el tema de la separación y esto fue contado por la misma Jimena”, cerró Maite Peñoñori.