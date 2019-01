El lunes por la noche, y tras un mes y medio de la segunda oportunidad como pareja, Pampita (41) y Pico Mónaco (34) dieron por finalizada su relación.

A través de un comunicado que publicó en Twitter, la modelo expresó: "Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones".

Más allá de la explicación oficial, el martes Marcela Tauro lanzó una versión bomba sobre los verdaderos motivos de la ruptura. “La pelea habría sido en Punta del Este. Me pasaron el dato de que fue el 21 de enero, después del cumpleaños de ella. Ellos vivían juntos y ella le habría visto un mensaje de Instagram a él de parte de una chica rubia muy linda, una artista plástica de 26 años. Esta chica tiene casa al lado de la de Marcelo Tinelli en La Boyita, si bien no es conocida, es conocida en el jet set”, aseguró.

Y continuó: “Se sabe que ese mensaje de Instagram le llamó la atención a Pampita y empezó a discutir con Pico. Tiene que ver con la información que tiene Damián Rojo, y con que además no estaban solos en la casa que alquilaba Pico, porque él ponía la plata según me dicen. Es información de Punta… ”.

Entonces, Rojo explicó: “Me cuentan que hubo una pelea entre ellos, pero el motivo de la pelea no era otra chica sino un negocio que se les cayó porque Pampita se quería volver el viernes”. Ahí, Tauro agregó: “Ese negocio era ir juntos al Chateau de Punta del Este, y ella creo que cobraba 20.000 dólares por ir, y no sé cuánto él. Durante esta pelea en la casa no estaban solos, había personal doméstico, al cual le pidieron que se retire. Después de la pelea, él se fue a la casa de su socio de Casa Babel. Se siguieron hablando, no digo que no, pero ella se volvió de Punta del Este el viernes 25...”. Para dar más datos, en la discusión tuvo que intervenir Gastón Stati, el mánager de Pampita, porque Pico está con la agencia Chekka, pero no me aclararon si fueron o no fueron al evento”. Al instante, Damián Rojo corrigió: “Se lo perdieron”.

Instantes más tarde, Marcela precisó sobre la mujer que habría encendido de celos a Pampita: “Pico conoce a esta chica de Buenos Aires, de un gimnasio donde hacían cross fit".

Al final, la periodista reveló la frase que lanzó Pampita furiosa en medio de su discusión por los mensajes de Instagram: “'Hasta acá llegué, no sigo más', dijo ella. Y ahora él le estaría reclamando un pasaje de avión, porque él habría pagado los boletos con los que Pampita viajó ahora a México. Se ve que ella consiguió el canje del hotel y le habrá dicho a él que pague los pasajes. Él fue poco cuidadoso también, porque la tendría que haber cuidado. Si ella encontró un mensaje, para que se enoje y de por terminada la invitación, debe haber sido importante, fuerte. Me quedó claro que ese comunicado en Twitter fue porque Pampita tiene miedo de que algo aparezca sobre Pico...”.