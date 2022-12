Marcela Kloosterboer habló sin filtros sobre la maternidad: "No es como te la pintan"

Marcela Kloosterboer, mamá de Juana y Otto, habló sin filtros sobre la maternidad. Sincera, contó que pierde mucho la paciencia, aunque se considera una madre muy dedicada.

"Soy una mamá muy dedicada, pero la maternidad no es el rosa que te pintan. Pierdo mucho la paciencia, son edades complicadas", fueron sus sinceras declaraciones de las que hizo eco la revista Gente.

Acto seguido, contó que los usuarios se sorprenden al ver a sus chicos fuera de control, ya que en general esa parte de la maternidad no se muestra en las redes.

"El otro día hice un vídeo en el auto, con mis dos hijos llorando a los gritos y no sé quién me comentó diciendo: '¿Es verdad esto?'. Y eso es así todos los días, pasa que no se muestra mucho esa parte. Pero soy canceriana, como muy mamá protectora de mis hijos y me gusta estar presente, atenta a ellos", confesó.

MARCELA KLOOSTERBOER HABLÓ DE SU TENSA RELACIÓN CON LAS REDES SOCIALES

La actriz contó que le cuesta incorporar a su vida las redes más actuales.

"No tengo Tik Tok, mi hija el otro día me dijo: '¿Mamá sos tiktokera?'. 'No Juana, nada más lejos', le respondí. Creo que me voy aggiornando dentro de mi estilo, porque no soy de estar todo el día grabándome con el celular, como que me cuesta. Pero bueno, es una herramienta de trabajo y de comunicación directa con la gente", afirmó.