Marcela Feudale abrió su corazón al hablar de su emotivo regreso a ShowMatch: "Las ganas nunca faltaron"

Marcela Feudale, histórica locutora de ShowMatch (eltrece) que había dado un paso al costado del ciclo por la pandemia de covid, regresó para el último programa de La Academia (eltrece).

Tras su vuelta al show que conduce Marcelo Tinelli, reflexionó sobre su regreso y elogió tanto al formato como al conductor.

"Yo tengo mi estructura armada, pero probablemente esté. La voluntad y las ganas nunca faltaron. Es un programa que me gusta, me gusta trabajar con él y me siento cómoda en la empresa”, expresó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

CÓMO MARCELA FEUDALE VIO A MARCELO TINELLI TRAS SU REGRESO A SHOWMATCH

"Lo noté distinto. Yo lo conozco. Lo sentí aferrado al programa de otra manera. Lo sentí alegre, como diciendo ‘éste es mi programa’. No lo vi antes, lo vi cuando salió", contó Feudale sobre Tinelli.

Y agregó: "Nosotros somos muy respetuosos de esas cosas porque sabemos que todo lo que se haga antes le quita la naturalidad que debe tener el programa”, remarcando que Marcelo es un "hombre de televisión".