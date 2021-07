Marcela Baños y la amiga de Mariana Nannis protagonizaron un escandaloso cruce al aire: "No me vengas a prepotear con algo que sufrí"

Marcela Baños protagonizó un tenso cruce con una amiga de Mariana Nannis llamada Soraya en vivo. En Intrusos, la panelista cruzó fuertemente a la mujer al hablar de la situación judicial de Claudio Paul Caniggia y los cargos que le atribuye la madre de Charlotte, Alexander y Axel en los 33 años de casados.

“Perdoname Soraya, todo no tiene que ver con el abuso, discúlpame que te lo diga, no es solo eso. Me dejás un segundo terminar una idea y yo después te escucho a vos. Digo, el abuso es parte de tu vida pero no te determina, o sí, depende de uno y de ayuda, pero no te determina para el resto tu vida”, comenzó Baños.

Luego, Baños le reclamó el hecho de todo lo lleva a las denuncias de violencia que realizó Nannis contra Caniggia en la Justicia: “Me parece que vos solo lo resumís en un abuso que es un pequeño episodio de mierda pero que no es toda tu vida, vos solo hablás del abuso”, le dijo y Soraya le respondió: “Vos me estás diciendo esto estando en un país que yo sé que mueren cientos de mujeres”.

Entonces, Marcela la corrigió y dejó en claro que estaban hablando de la situación de Mariana Nannis en particular: “Está bien, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Mariana Nannis, no de todas las mujeres que sufren abuso lamentablemente”.

Más sobre este tema Terrible revelación de Marcela Baños: "A los 21 años, me drogaron y me violaron varias veces"

Pero la amiga de Nannis siguió con el mismo cuestionamiento, lo que provocó una fuerte reacción de la intrusa. “Pero sabes la cantidad de mujeres abusadas que hay en Argentina”, dijo Soraya y Marcela disparó: “Y ya lo sé querida, te lo estoy diciendo porque lo sufrí, entonces no me vengas a prepotear con esa situación”.