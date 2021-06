Mar Tarrés se vio envuelta en una nueva polémica por cómo se dirigió a una mujer trans en ShowMatch: "Es Sergio y Miranda"

Luego de debutar en La Academia con el pie izquierdo tras una floja performance y una expresión discriminatoria sobre los judíos, Mar Tarrés regresó a la pista y, pese a que logró un buen puntaje interprendo a Thalía, encendió las redes con una nueva polémica al momento de hablar de su coach de canto Miranda López, sin respetar la elección de la mujer trans de que la llame por su identidad femenina.

"Vino mi asistente de baile, que es un genio. Y vino mi profe de canto, que me enseñó a cantar esto. Es una genia, la amo, gracias, Miranda, de verdad", comenzó diciendo Mar, destacando el trabajo de su coach.

Sin embargo, una pregunta de Marcelo Tinelli la introdujo en una nueva polémica. "¿Sabés el nombre? Ah, Miranda”, dijo el conductor. Verborrágica, la participante expresó: "Es que en realidad él es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas".

"Es que en realidad él es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas", dijo Mar, cuando Tinelli le preguntó cómo se llamaba su coach de canto. G-plus

En pantalla tras la presentación, la coach contradijo a Mar: "No, Miranda es mi nombre". Pero la comediante hizo oídos sordos y repitió: "No, a él le gusta ser dos personas. Él es Sergio y Miranda. Siempre me dice: 'A mí no me molesta si me decís Sergio o Miranda. A mí me gusta igual’".

"A ver, Miranda es mi apellido. Entonces, uso Miranda de nombre, y López, el apellido de mi mamá, lo uso de apellido. Llámenme Miranda López", le aclaró la profesora de canto a la participante. G-plus

Confundido con la situación, Tinelli le dijo a la coach que ella diga cómo se llama, y la profesora de canto de Mar Tarrés lo dejó en claro con contundencia: "A ver, Miranda es mi apellido. Entonces, uso Miranda de nombre, y López, el apellido de mi mamá, lo uso de apellido. Llámenme Miranda López".

Ante la falta de escucha y de respeto a su coach, Twitter volvió a convertir a Mar Tarrés en tendencia, cuestionando con dureza el modo en el se dirigió a Miranda López.