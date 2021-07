Mar Tarrés reveló la insólita apuesta que le ganó al Polaco gracias a Ricky Martin: "Ahora me tiene que invitar un asado"

Este miércoles, los participantes de La Academia de Showmatch regresaron al estudio para conocer el voto secreto de Ángel de Brito y enterarse cuál de ellos debería competir en el duelo para continuar en el certamen. En este marco, Mar Tarrés le contó a Marcelo Tinelli cómo fue la insólita apuesta en la que le ganó un asado al Polaco gracias a su amistad con Ricky Martin.

“Muchos celos de los participantes con las historias que le subió Ricky Martin”, dijo Marcelo cuando presentó a Mar y a Franco Mariotti. “Un bombón como Ricky Martin. Yo sabía que eras amiga porque vos lo habías dicho acá, pero muy buena onda él”, agregó el conductor.

“Nadie me tenía fe, y yo lo dije normal y después todo el mundo se me burló. ¿Y sabés qué? El Polaco perdió un asado, porque me dijo ‘¿Qué te va a subir Ricky Martin?’”, dijo Mar Tarrés. “Le aposté un asado y ahora me tiene que invitar un asado a su casa con molleja, morcilla, chinchulín, con todo ¿no?”, concluyó la participante, que finalmente salió airosa del ritmo con de samba de ballroom.