Mar Tarrés cuestionó la exposición pública de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza: "Ellos no eligen"

Mar Tarrés, que en este último tiempo bajó su perfil, se refirió muy filosa a la exposición de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza.

En primer lugar, la modelo subrayó que está en desacuerdo con que los famosos muestren a los más chiquitos en sus redes sociales.

Acto seguido, opinó de la crianza del hijo del productor teatral tras contar una anécdota que vivió con él en la vía pública.

MAR TARRÉS CUESTIONÓ A FLAVIO MENDOZA POR LA EXPOSICIÓN DE SU HIJO DIONISIO

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Mar Tarrés aseguró: "No me parece buena la exposición de los más chiquitos, en el caso de mis sobrinos subo muy poco a las redes porque son chiquititos y ellos no eligen. Te voy a contar una anécdota que me pasó con el hijo de Flavio Mendoza”.

"Están buenos los canjes, pero trato de exponerlos lo menos posible porque no son conscientes de lo que están viviendo y ellos no eligen. Le hacés un daño a la criatura y me pasó algo con Dionisio".

"Me llamó un amigo de Flavio y me dijo que estaba con el nene. Nosotros habíamos quedado en salir un rato y me preguntó si me jodía que viniera con Dionisio porque estaba con él... Y yo le dije que no me molestaba. Al contrario, lo pasamos a buscar al nenito, precioso y súper educado, es una luz".

"Me dio pena cómo la gente nos paraba en la calle. Se quería sacar una foto con él, un nene que tiene que tener una infancia libre y me partió al medio el corazón... Encima la gente lo confundía con el hijo de Marley y le decía Mirko, cuando vi esa situación pensé que les podía pasar a mis sobrinos en mayor o menor medida".

"No soy tan conocida como Flavio, gracias a Dios. Les pasa a mis perros que ahora son famosos, yo nunca lo hablé con Flavio porque quién soy yo para decirle eso a él", sentenció.