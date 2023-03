Mar Tarrés compartió una foto sensual y apuntó contra los gordofóbicos: "Normalicemos ver cuerpos grandes"

Mar Tarrés, modelo y militante por la diversidad de los cuerpos, posteó una foto de espaldas, luciendo un sensual body y mirando desafiante a hacia la cámara.

Al pie de la foto de alto voltaje, sumó un importante mensaje en el Día Mundial contra la Gordofobia, pidiendo que se normalicen, de una vez por todas, los cuerpos "grandes".

"4 de marzo, día mundial contra la gordofobia. Normalicemos ver cuerpos grandes porque simplemente somos NORMALES. Somos el 70% de la población mundial. El problema no es mi cuerpo, es tu mente cerrada que me ve así y cree que estoy enferma y necesita vomitar su gordo odio en “nombre de la salud”, aludiendo a 'deberías bajar de peso, te lo digo por tu salud', por mi salud mental no hables de mi cuerpo si no te pedí opinión".

"Decir que todas las personas gordas estamos enfermas es estigma de peso, hay personas gordas enfermas y sanas. No podés generalizar solo porque ves mi cuerpo y no sabés nada de mi historia clínica. Ser gordo no es igual a estar enfermo ni ser flaco te garantiza estar sano. Cuerpos vemos salud, no sabemos".

EL MENSAJE DE MAR TARRÉS SOBRE EL AMOR PROPIO

En este contexto, les pidió a las personas con cuerpos diversos que aprendan a amarse a sí mismas a pesar de la opinión de los demás.

"Aceptarse gordo NO SIGNIFICA DESCUIDARSE. Puedo ser gorda y aún así cuidar mi cuerpo, VIVIR A DIETA NO SIGNIFICA CUIDARSE. Si sos gordo quiero que sepas que no le deb´ws salud ni dietas a nadie ni mucho menos explicaciones sobre tu cuerpo. Te mereces vivir en libertad, sin presiones sociales y elegir cómo cuidarte", cerró, contundente.