Manteo, moxibustión y V67: los ejercicios que hace Luly Drozdek para evitar ir a cesárea con Delfina

Ya transitando el noveno mes de embarazo, Luisa Drozdek (30) comenzó su preparación para el parto de Delfina, la hija que espera fruto de su matrimonio con Hernán Nisenbaum (50). Mamá primeriza, la conductora de Mundo Padel (miércoles a las 18.30 por TNT Sports) compartió videos en Instagram de los curiosos ejercicios que practica para acomodar a la beba y evitar la cesárea, ya que hasta el momento la niña está "de cola".

Entonces, en diálogo con Ciudad, la actriz de Millenials explicó: “Delfi estaba cabeza para abajo, y no sé por qué se dio vuelta y quedó de cola. Y como madre primeriza es imposible tener un parto natural así, es riesgoso. Hay obstetras que los sacan pero a partir del segundo embarazo, porque es como que los bebés tienen más lugar para salir. Mi idea es llegar a tener contracciones, romper bolsa ¡y que nazca cuando ella quiera nacer! Y si sigue de cola tendré que ir a cesárea".

Ya más en detalle, la artista que participó del film No soy tu mami precisó: “Hago estos ejercicios, como los manteos con la mujer que me ayuda en el video o la técnica china de acupuntura que se llama moxibustión, o la V67 que consiste en quemarse los pies con un cigarrillo de artemisa. Además, hice el típico ejercicio del gatito enojado y gatito contento, para que se encaje bien por los mismos movimientos, cosas que hacían las abuelas, je, je. Pero no sé si darán resultado porque a esta altura ya no tiene tanto lugar para girar. Esto se recomienda desde la semana 33. Igual, hice yoga, pilates y homeopatía durante todo el embarazo por el tema de los dolores y eso me ayudó un montón”.

Muy feliz por la llegada de lo que será la primera hija tanto para ella como para Hernán Nisenbaum, Luly Drozdek concluyó: “Hernán va a estar en el parto, obvio. ¡Va a caer cerquita de su cumple! Y la verdad es que tuve un embarazo genial, cero vómitos o malestares. No me puedo quejar, si hasta trabajé hasta el quinto mes de embarazo”.