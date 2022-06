La mamá de Tini Stoessel habló por primera vez de Rodrigo de Paul: "Hablamos y es divino"

La opinión de la madre de Tini Stoessel sobre Rodrigo de Paul era la más esperada de todas, y Mariana Stoessel le dio su bendición a su yerno al salir a la madrugada del lunes del cumpleaños número 28 del crack de Atlético de Madrid.

"Es buena onda, hablamos, obvio. Es divino, por supuesto", afirmó la esposa de Alejandro Stoessel a un periodista de LAM.

En un principio, Mariana se había abstenido de hablar de Rodrigo de Paul al llegar al evento, y sólo se limitó a decir que "está todo bien" y contestar que "sí" cuando le consultaron si era "un buen yerno".

LA REACCIÓN DE LA MADRE DE TINI STOESSEL ANTE UN EVENTUAL CASAMIENTO CON RODRIGO DE PAUL

Por otra parte, luego de aclarar que el cumple de Rodrigo de Paul estuvo "súper lindo", la mamá de Tini Stoessel reaccionó con risas pícaras y asombro cuando le consultaron si le gustaría que su hija se case con el ex de Camila Homs.

"No, no me pregunten esas cosas a las tres de la mañana", cerró Mariana Stoessel.