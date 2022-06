La mamá de Matías Defederico estalló a los gritos contra Cinthia Fernández: "Es una mentirosa y una psicópata"

La guerra mediática y judicial que mantienen Cinthia Fernández y Matías Defederico por cuestiones relacionadas a Charis, Bella y Francesca –las hijas que tienen en común- parece no tener vuelta atrás. Y una vez más, quien apuntó sin filtro contra la panelista fue Analía Frascino, su exsuegra.

En un móvil para A la tarde, la mamá de Defederico aseguró que el diálogo con Cinthia para arreglar las cosas no es una posibilidad bajo ningún punto de vista: “Después de todo lo que pasé, ¿me voy a sentar a tomar un café con ella? Mis nietas van a crecer y van a ver todo lo que tuvimos que pasar para poder verlas por esta loca. Mis nietas van a ver que no nos quedamos de brazos cruzados. La que tiene problemas es la madre, no nosotros”, comenzó diciendo.

“Manipula tanto las cosas, está tan desequilibrada que encima queda como una víctima. A mí, las lágrimas de ella, ya no me conmueven nada. Es una mentirosa, una psicópata y se tiene que tratar. Su abogado le tiene que aconsejar que se trate porque no está en sus cabales y a nosotros no nos va a volver locos”, agregó.

Por otra parte, Frascino dio que hablar con una tremenda advertencia hacia su exnuera: “El padre quiere ver a las nenas y no las puede ver. Que se deje de mentir. Y yo le voy a dar guerra hasta el fin, ¡conmigo no jodés más! Hace 10 años que padezco esto, ya no se aguanta más. Y no estoy jodiendo, ni estoy loca. Acá se van a aclarar las cosas, pero esto lo juro por mis cinco nietos. ¡Se terminó la joda, querida!”.

Y cerró, alzando la voz con vehemencia: “Que deje de ensuciar a mi familia porque va a terminar mal conmigo. Muy mal. La voy a llevar a la Justicia y la voy a arruinar porque ella se cree que soy una tonta y me subestimó, pero todos estos años acumulé un montón de cosas en el teléfono que la arruinan a ella. Se encargaba de bajarle todos los trabajos que mi hijo podía conseguir en televisión. Va a tener que entregar el teléfono y me juego a que está recontra comprometido”.

