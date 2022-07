La mamá de Locho Loccisano dio detalles del romance de su hijo con Majo Martino

En medio de los rumores de romance que enfrentan Majo Martino y Locho Loccisano, quienes se conocieron en El Hotel de los Famosos, Mónica Meroni compartió su opinión sobre el vínculo de su hijo con el joven.

“A mí no me blanquearon nada formalmente los chicos. Tengo más imágenes de ellos juntos en el hotel que en la vida post grabación, pero se los ve genuinamente conectados”, comenzó diciendo Mónica en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Luego, no escatimó en halagos para Martino: “Ella es hermosa y una persona adorable, pero el que tiene que decidir esto es mi hijo. Majo es bellísima, simpática y me parece divina”.

“Lo que más me gustaría es que quién esté con Locho sea una persona que le permita brillar, eso es maravilloso. Se ve muy linda conexión entre ellos, el modo en que se abrazan”, cerró la entrevistada, sincera.