La mamá de Cinthia Fernández salió al cruce de la madre de Matías Defederico con una fuerte acusación: "A ella solo le importa el dinero"

Sin pasar por alto las fuertes declaraciones de Analía, la mamá de Matías Defederico, en contra de Cinthia Fernández, la mamá de la panelista, Johana, fue letal con sus dichos en defensa de su hija.

“Lo de ella es siempre por dinero, es lamentable. Que Dios la ayude, a ella solo le importa el dinero. Es como el Tío Rico porque tiene un signo de pesos. Como madre, no le va a llegar ni a los talones a Cinthia, jamás”, comenzó diciendo Johana en un audio que pasaron en LAM.

“Cinthia jamás dejaría de darle de comer a sus hijas como hizo ella con sus hijos y eso fue contado por su propio hijo en una mesa. Es un horror, a mí me dio mucha pena cuando contó eso”, agregó.

Más sobre este tema Fuertísima frase de Cinthia Fernández sobre Matías Defederico y su madre: "Nadie pregunta por las nenas, no les interesa"

Y cerró, picante: “Cuando las nenas de Cinthia nacieron, a la mamá de Matías se le terminó la gallina de los huevos de oro. ¿Y ahora quién le pasaba plata? Se le vino el mundo abajo porque era menos plata la que le entraba. Preguntale cuándo laburó porque yo creo que no laburo nunca en su vida. Preguntale cómo se compró la casa. Yo mi casa me la compré yo, no me la compró mi hija”.