Fuerte acusación de Maju Lozano contra Facundo Arana: "Yo temblaba"

El relato de Romina Gaetani sobre la mala experiencia que había tenido con Facundo Arana reactivó la memoria de Majo Lozano, quien relató al detalle un violento episodio sufrido en 2014 cuando el esposo de María Susini había ido a una entrevista a La 100.

"Me dijo lo mismo que a Romina: Si fueras varón te cag… a trompadas", contó la conductora de Todas las tardes.

El hecho se había dado fuera del aire de Lalo por hecho, y ya habían pasado cinco años de la entrevista que Maju le había hecho a Isabel Macedo en donde había abierto su corazón respecto de cómo había sufrido su separación tras años en pareja con Arana.

"Antes de arrancar la nota me empezó a murmurar, y con un papel que tenía en un bolso empezó a golpearlo y a hablarme de algo que yo no entendía. Porque él estaba muy nervioso. Me estaba esperando. Cuando yo agarro para ver de qué me estaba hablando, era la fotocopia de la tapa de revista Gente donde él estaba con su familia", aseguró Lozano.

Y continuó: "Estaba totalmente armada la situación, y él lo que me decía es que me había cag... en su familia. Habían pasado cinco años y no me acordaba de qué habíamos hablado (con Isabel Macedo)".

En ese punto, Maju explicó que en el estudio de la FM 99.9 había unas 15 personas entre productores, periodistas y prensas de la discográfica de Facundo, pero que "nadie reaccionó" porque no se entendía la situación, y como resultado final nunca se pudo llevar a cabo la entrevista "porque yo me había puesto loca".

"Se puso de un modo enloquecedor, se paró y me siguió gritando, y tanta violencia hubo en ese momento que lo primero que atino es a pararme y protegerme. Me fui del otro lado de la mesa".

MAJU LOZANO, A FONDO CONTRA FACUNDO ARANA

Más tarde, Maju Lozano fue a fondo contra Facundo Arana al contar el modo en que él se le habría puesto a vociferar parado y lleno de ira a centímetros de su rostro.

"No fue una boludez, fue violento físicamente. Convengamos también que él era quien es. No es un par, es una mega estrella", describió.

Ahí, Maju precisó una de sus reacciones con Facundo: "Si vos tenías tantas cosas para decirme, ¿por qué aguantaste cinco años? ¿Por qué no me llamaste si tenemos un muy amigo en común?".

"En ese momento la pasé mal, no tuve un respaldo. Nadie lo paró, porque además todo el mundo se sorprendió. Fue muy agresivo de golpe, extraño. Porque además, el había preparado lo que fue a hacer", se sinceró.

"En un momento cuando él empieza a gritarme, yo empiezo a gritarle. Ya no sabía cómo defenderme porque no me escuchaba. Si había que pedirle disculpas se las pedía porque no era personal", detalló.

"A lo que me paro y le digo '¿qué? ¿me vas a pegar?'. Y él me dijo 'si fueras hombre te cagaría a trompadas'. Yo temblaba como una hoja", cerró Maju Lozano sobre su tremendo conflicto con Facundo Arana.