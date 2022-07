Majo Martino reveló el secreto de la buena onda entre Melody Luz y Martin Salwe: "Hay un pasado entre ellos"

En El hotel de los famosos, “La familia” que fundó Chanchi Estévez junto a Martín Salwe y Alex Caniggia se desintegró de la noche a la mañana pero sus exmiembros todavía conservan ciertos lazos, y Majo Martino reveló que algo pasó entre el locutor y Melody Luz.

La bailarina, que al inicio del certamen comenzó un coqueteo con el cocinero Santiago Al Azar, se acercó luego a Alex Caniggia, con quien conformó una pareja sólida, aunque con altibajos en los que ambos buscan consuelo en las palabras de otros.

“Cuando hablé con Alex, le pregunté si de verdad estaba enamorado de Melody, y él me dio a entender que no. Me dijo ‘vos me concés’”, recordó Majo en El debate de El hotel de los famosos.

MAJO MARTINO ECHÓ LUZ SOBRE EL PASADO DE MARTÍN SALWE Y MELODY LUZ

“Yo le dije ‘no hagas sufrir, no juegues con los sentimientos de la mujer, porque ella sí está muy enamorada de vos’. Para mí, él está enganchado y juega a hacerse el fuerte”, agregó Majo sobre Alex.

“Una cosa sobre el tape de recién: cuando Martín la agarra a Melody, como que la consuela. ¿Ahí qué hay entre Martín y ella que nosotros no hayamos visto?”, quiso saber Adrián Pallares. “Hay buena onda, buena onda”, aclaró Chanchi Estévez.

“Hay un pasado”, acotó Majo Martino, y suscitó el interés de Rodrigo Lussich, que le pidió que cuente todo lo que sabe al respecto. “No, pregúntenle a ellos, pero hay un pasado”, cerró la periodista, en referencia al historial de romances con los que cargan tanto Melody Luz como Martín Salwe a sus espaldas.