Majo Martino reveló el profundo motivo del quiebre de su amistad con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

Majo Martino contó por primera vez el profundo motivo por el cual terminó su amistad con Martín Salwe, tras sentirse traicionada por el locutor en El Hotel de los Famosos.

El año pasado, durante la pandemia, murió la madre de Majo Martino y, según contó la exparticipante del reality en LAM, ella le había pedido especial contención a Salwe, en sus días de tristeza, ya que lo consideraba un amigo. Pero ocurrió todo lo contrario.

MAJO MARTINO CONTÓ EL MOTIVO DEL FIN DE SU AMISTAD CON SALWE

Majo Martino: -El otro día Martín le hizo una escena de celos a un vestuarista del programa, que subió una historia, con Matilda (Blanco) y conmigo en el cumpleaños de Locho, y él le contestó: '¡Qué asco! A esas dos las odio'".

Ángel de Brito: -Pero ustedes lo odian más…

"Mi mamá murió hace poco más de un año, Martín me dijo que iba a ser mi hombro en el reality y no fue así". G-plus

Majo: -Conmigo se portó mal. Yo no lo odiaba, yo lo adoraba a Martín. Pasé de un extremo al otro.

Nazarena Vélez: -¿En qué sentís que te defraudó tanto?

Majo: -Yo entré al reality en un momento muy difícil de mi vida. Mi mamá partió físicamente hace un poquito más de un año y mi único miedo, de entrar a un reality, era saber cómo iba a ser yo en esos días (de tristeza), que me agarrante en mi casa, que llorás, y nadie se entera. Martín me dijo: 'Vos quedate tranquila que ahí voy a ser tu hombro, para lo que necesites'. Yo contaba con él. Era mi amigo.

No solo se cumplió un año de la partida de mi mamá ahí adentro. Él vino, me abrazó, y a los diez minutos me estaba bardeando. Se rió, dijo que corría como una nena de 12 años.

Ángel: -Con razón estás tan enojada. Esto es un hecho puntual.

Majo: -Ángel, es eso. A mí me dolió de verdad... Esto no tiene que ver con las votaciones, el juego, con nada. Tiene que ver con un código. Y yo a él se lo dije.