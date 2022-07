Majo Martino regresó a El Hotel de los Famosos y le negó el saludo a Martín Salwe: "Vengo a sacar caretas"

Luego de romper todo tipo de vínculo con Martín Salwe antes de quedar eliminada de El Hotel de los Famosos, Majo Martino regresó al reality de eltrece y dejó en claro que su vínculo con el locutor ya no tiene vuelta atrás.

Así quedó demostrado cuando, al regresar al programa, Salwe intentó saludar a Majo sin éxito, ya que ella atinó a hacerse la desentendida y estar con los que sí se lleva bien.

“Cuando entro al hotel hay dos personas que no quiero saludar porque son dos personas que no quieren que yo esté acá, que son Martín y Melody Luz”, se había justificado la joven.

“No vengo a vengarme de nadie, pero si vengo a sacar caretas”, agregó. Y Salwe se defendió: “A Majo intenté saludarla y no quiso, si quiere hablar también estoy dispuesto. Como ella y Matilda Blanco no vienen para competir, vienen para molestar”.