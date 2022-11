Majo Martino y Locho fulminaron a Martín Salwe en vivo: "Le podemos arruinar la carrera"

Martín Salwe se unió a El hotel de los famosos sin saber que su accionar dentro del reality le iba a traer muchos dolores de cabeza, como el mal momento que pasó este viernes cuando la producción de Intrusos lo confrontó con Majo Martino y Locho Loccisano.

En El hotel… Locho y Majo formaron una pareja que se mantiene hasta el día de hoy, y buena parte de la química entre ellos se generó a raíz de lo mal que ambos la pasaban en el reality, enfrentados a “La familia”, el grupo al que pertenecía Salwe, Alex Caniggia y Chanchi Estévez, entre otros.

Tras un tiempo alejado de las cámaras, parte del cual lo pasó en un viaje que hizo a Israel, Salwe volvió a Argentina, donde se unió a Intrusos como “columnista de realities”, para hablar sobre Gran Hermano y la segunda entrega de El hotel de los famosos, que saldrá al aire en breve.

MAJO MARTINO Y LOCHO PROTAGONIZARON UN FUERTE CRUCE CON MARTÍN SALWE EN INTRUSOS

"¿Qué hace de columnista de Intrusos, que lo contraten para armar formatos de reality, que tiene tanta opinión formada de lo que se puede decir y lo que no?”, dijo Majo Martino sobre cuando Salwe, , sin nombrarlo, cuando Flor de la Ve la sacó al aire.

“Está cuestionando al Chino Leunis y a Pampita como conductora? ¡Qué bien!”, preguntó la pareja casi al unísono. Flor de la Ve quiso saber entonces qué pensaban Majo y Locho sobre la edición que se hacía en El Hotel de los famosos tras la opinión de Salwe.

"Lo que Martín cuenta, creo que tiene que agradecer a la edición justamente, que lo han cuidado bastante, porque hacía comentarios tan de m…, tan dañinos, que me parece que tendría que estar agradecido que dentro de todo fue un programa ‘blanco’”, agregó Martino, que mantiene su rencilla con el locutor a raíz de la amistad que compartieron en el pasado.

MOJO MARTINO Y LOCHO LOCCISANO FULMINARON A MARTÍN SALWE

“Si llegaban a poner los comentarios que él hacía en realidad... Decí que no, no…”, dijo Martino buscando las palabras que encontró Locho casi al mismo instante: "que no lo decimos, porque le podemos arruinar la carrera".

Martino recordó el “lleva y trae” que hacía Salwe entre ellos y también con Silvina Luna, que mantuvo un breve romance con él. “Los dos somos grandes y tenemos el derecho de elegir con quién nos queremos cruzar, y sentimos que hasta de lejos sentimos que la energía de ese flaco nos hace mal”, cerró Locho.

Majo recordó que Salwe le había propuesto en numerosas ocasiones tener una charla “en privado” para explicarle su accionar, pero “no lo hizo ni tuvo la entereza para llamarla”. “¿Cómo no me va a poner mal si era amigo mío? ¡Me re dolió!”, recordó Martino.

“Yo buscaba a Majo y él me agarraba y me decía ‘Flaco, estás para más vos’. (Eran) constantemente comentarios feos”, dijo Locho, mientras Majo aclaraba que muchas de esas situaciones no salían al aire porque las hacía los domingos cuando no estaban microfoneados.