Majo Martino, una historia de superación: de chica fue víctima de bullying y sufrió abuso en un casting

Majo Martino tiene 37 años, es periodista, productora, notera y en 2017 debutó en el Bailando de la mano de Marcelo Tinelli. Con mucha sensualidad y seguridad, hoy es participante de El Hotel de los Famosos.

Majo Martino, una mujer multifacética. Foto: Instagram.

QUIEN ES MAJO MARTINO, DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Majo Martino tiene 37 años, es oriunda de Flores y la primera vez que salió en televisión tenía 7 años en la que soñaba con trabajar en el medio. En 2017, tuvo la oportunidad de debutar en el Bailando en donde contó su historia de vida.

Martino reveló en ese entonces que era “super timida” y sus compañeras del Instituto Argentino Excelsior la excluían y la dejaban de lado. Pese a ese momento doloroso, Majo nunca se llevó ninguna materia del colegio.

Desde los 9 años, Majo se formó en comedia musical en la Asociación Argentina de Actores. A los 17, su sueño era ser actriz, hizo teatro profesionalmente y debutó en las tablas. Sin embargo, un año después estudió producción televisiva en TEA y su primer trabajo fue en La 100 de productora.

Majo y su paso por El Bailando. Foto: YouTube.

MAJO MARTINO Y SU PASO POR EL BAILANDO

Todo cambió en 2004 cuando le propusieron trabajar en Ideas del Sur en donde contó que “empecé en preproducción y después estuve en todas las áreas. Conseguía gente para la tribuna, catering para los invitados, ambientaba camarines, viajaba por el interior, no sé. Me acuerdo que una vez hasta conseguí un cocodrilo”.

La periodista debutó en la pista más famosa del país en el ritmo salsa de 3 junto a Christian Sancho en 2017. En esa misma pista confesó que no siempre fue tan extrovertida “me hacían un poco de bullying por mi personalidad. Estaban como las populares del colegio y después venía yo... No la pasé bien en esos años”.

A pura sensualidad. Foto: Instagram.

EL ABUSO SEXUAL QUE MAJO MARTINO SUFRIÓ EN UN CASTING

Majo se refirió sobre una situación de abuso sexual que sufrió durante un casting y que tuvo que enfrentar la situación siendo una niña teniendo nada más que 12 años.

La comunicadora manifestó que “cuando yo era chica y no pertenecía al medio, un señor que es actor y que era jefe de casting de una productora muy conocida, en un casting me dio un beso”.

Y agregó que “me encajo un beso contra la pared. Mi cuerpo reaccionó al cerrar la boca y poner los brazos así”, explicó, haciendo el gesto de tomar distancia. Y siguió con que “a mi mamá se lo conté. También se lo conté a mi papá, que se alarmó y me dijo: ‘¿Tengo que volver y agarrar a esta persona?’ No, se la dibujé porque no quería escándalos”.

Majo y Alex. Foto: YouTube.

MAJO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS, SU CRUCE PICANTE CON ALEX CANIGGIA

Su presencia en el hotel de los famosos no pasa desapercibida, además de tener un cruce con la bailarina Melody Luz por el chef Santiago del reality, tuvo un cruce “subido de tono” con el hijo de Mariana Nannis.

La comunicadora y Alex Caniggia charlaban mientras tomaban sol al borde de la pileta. Luego de un rato, la conversación entre ellos empezó a ponerse interesante y muy picante.

Primero, fue Alex quien piropeó a la periodista y le sugirió que continuara tomando sol. Por su parte, ella agradeció le los comentarios buena onda y hasta admitió que podría acceder a tener un touch and go con su compañero de equipo en donde indicó que “para mí, Alex es un amigo con derecho a mimos”.

“Te quiero bien bronceadita, con la tanguita, marcadito”, comentó el hermano de Charlotte Caniggia a modo de piropo. “¿Te gusta eso? ¿Te excita?”, aventuró Majo un tanto sonrojada y el joven indicó que “le encanta”.