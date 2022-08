Majo Martino explicó por qué con Locho Loccisano no suben fotos juntos tras confirmar el noviazgo

El amor de Majo Martino y Locho Loccisano nació en El Hotel de los Famosos, pero continúa firme y consolidándose fuera del reality. La periodista visitó Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) y explicó por qué prefieren no mostrarse juntos en las redes sociales.

“Sí, seguimos juntos. Dormimos juntos noche por medio”, aseguró, invitada al ciclo de Carmen Barbieri. “Todavía no decimos que somos novios. Todavía no tenemos el título, igual me parece una ridiculez que nos asuste tanto esa palabra. Lo digo por mí, por él, pero yo creo que es porque queremos disfrutar todo lo que es el primer momento”, señaló.

“He sufrido por amor. Hace mucho tiempo que no estoy en pareja. Sí he tenido mis cosas, pero en pareja no estoy desde hace mucho tiempo y cuando estás en una relación obviamente aparecen los miedos. No es simple”, se sinceró, sobre la cautela que mantiene.

"Tal vez subiremos fotos cuando haya algo más firme. Está todo bien, de hecho hicimos un vivo el otro día juntos en mi casa". G-plus

MAJO MARTINO CONTÓ POR QUÉ CON LOCHO NO SUBEN FOTOS JUNTOS

Estefi Berardi quiso saber el motivo por el que no compartían fotos o videos en sus redes sociales y la periodista le restó importancia. “No se dio. Yo creo que cada uno está en la suya. Instagram es parte de la vida y en un punto también es un negocio, es laburo”, aseveró.

“Tal vez subiremos cuando haya algo más firme”, explicó y se dirigió a los seguidores de la pareja que se preguntan si el romance continúa. “¡Amo a los fans! Está todo bien, de hecho hicimos un vivo el otro día juntos en mi casa. ¿¡Qué quieren!? ¿¡Qué tengamos sexo en pantalla!? ¡Yo no puedo creer!”, exclamó, entre risas.

“Estamos juntos desde hace dos meses. Lo que pasa es que arrancamos conviviendo sin ser nada en un reality”, explicó, sobre por qué prefieren ir lento pero seguro en su relación.