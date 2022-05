Majo Martino eliminó a Silvina Luna de El hotel de los famosos: "Es contradictorio que se vaya una amiga"

La definición de El hotel de los famosos entre Majo Martino y Silvina Luna llegó este lunes después de una serie de movidas que internas que dividieron seriamente a los participantes en lo referente a sus amistades y estrategias.

En primer lugar, el plan original de Chanchi Estévez y Alex Caniggia de eliminar a toda costa a Locho Loccisano se vio frustrado por la súbita nominación de Silvina, por lo que Martín Salwe urdió una nueva estrategia con sus aliados para hacer que nominen a Majo.

“Creo que me sentiría más igualada, pero si me decís con quién de las chicas no te podría decir”, había dicho Silvina, a lo que el Chancho, cada vez más metido en su rol de “Padrino”, respondió: “Tus deseos son órdenes. Que parezca un accidente”.

MAJO MARTINO Y SILVINA LUNA SE ENFRENTARON EN LA ELIMINACIÓN DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

De esta manera, en el “todos contra todos”, tanto Salwe como Lissa Vera, Alex Caniggia, Sabrina Carballo y Melody Luz votaron a Majo, que se sintió “traicionada” por el locutor, junto a quien trabajó varis años. “Me sorprende que me haya votado mi amigo”, dijo Martino.

“Sabé que me heriste un montón. No lo puedo creer. Me duele enormemente”, le dijo Majo al locutor. “No modificaste la tendencia, con Silvina quedaste bien, pero a mí me metiste un cuchillo en la herida”, cerró.

De esta manera, las dos participantes se enfrentaron en el “desafío de la H” que en esta ocasión tuvo una dificultad extra ya que las participantes debieron competir con una venda en los ojos. En este punto, Majo cumplió el objetivo apenas unos segundos antes que Silvina, tras tener un gesto de compañerismo sin precedentes con ella.

“Yo me pongo contenta porque estoy ganando y permaneciendo en El hotel de los famosos, pero a la vez se está yendo una amiga. O sea que es un intercambio que está sucediendo que sabíamos que iba a ser así, pero es contradictorio”, dijo Majo.

“Muy buen trabajo las dos, pero Majo, por unos segundos de diferencia, es la ganadora de este desafío. Vimos ese abrazo entre las dos”, sentenció Pampita a la hora de despedir a Silvina. “Verla a mi amiga ahí es como una sensación encontrada, contradictoria. Me dio alegría, pero saber que se está yendo mi amiga no. Es la primera vez que me pasa esto”, agregó Majo.

“Quería realmente que se quede Majo, que tenga una oportunidad. Le dije que ahora comienza una nueva temporada, que no se tome nada personal, que crea en ella, que no se crea las cosas que le dicen y que siga adelante que voy a estar apoyándola desde afuera”, cerró Silvina.