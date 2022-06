Majo Martino cuestionó a fondo la relación de Chanchi Estévez y Sabrina Carballo: "A él no le creo el amor"

Una década y media atrás, Sabrina Carballo y Chanchi Estévez fueron pareja y El Hotel de los Famosos los reencontró como participantes. Desconfiando del amor que se profesan, Majo Martino los cuestionó a fondo.

"Yo no le creo al Chanchi el amor por Sabrina, porque hace 15 años que no se veían", comenzó diciendo la exparticipante del reality en Socios del Espectáculo.

Picante, Majo continuó: "Yo no soy quién para opinar sobre lo que está adentro de su corazón y su cabeza, pero para mí lo aprovecharon para el reality".

"Si en 15 años, no te saludás ni para un cumpleaños, ya está. Yo no le creo nada. Además, el Chanchi la quiso sacar (del programa) mil veces", concluyó Majo Martino, descreyendo en el amoroso reencuentro de la expareja.

LA FALSA BODA DE SABRINA CARBALLO Y CHANCHI ESTÉVEZ

Dos meses atrás, Chanchi Estévez y Sabrina Carballo recordaron su historia de amor y celebraron, con una falsa boda, lo vivido juntos en El Hotel de los Famosos.

Pese a que ambos dieron vuelta la página, en el simulacro, cuando se tuvieron frente a frente en el altar, intercambiaron profundas palabras.

"Esto tendría que haber pasado hace 15 años y no fue. Pero hoy la vida me da la posibilidad de revivir lo que no fue. Sos una mujer increíble y estuve súper enamorado de vos", le dijo el exfutbolista a la actriz.

Sin contener el llanto, Carballo también le expresó sus sentimientos: "Me puedo morir tranquila porque yo sí conocí el amor y lo conocí con vos. Así que soy una agradecida de la vida de haberte conocido y de haber estado con vos".