Majo Martino compartió una sensual foto en bikini, palpitando el verano

La primavera todavía es protagonista, pero los primeros calorcitos inspiraron a Majo Martino (34) que, sin dudas, pertenece al team verano. Feliz por la temperatura que está en alza, celebró mostrando sus curvas vía Instagram.

La periodista lució una bikini a rayas violeta y fucsia, con detalles en rosa pastel. Sonriente, posó en el balcón de su casa, con la ciudad de fondo, y compartió la sensual imagen a través de las redes sociales.

"Me veo mucho mejor ahora que cuando era más joven". G-plus

En diálogo con Ciudad, Majo había comentado que no la inquieta el paso del tiempo. "Me veo mucho mejor ahora que cuando era más joven. Creo que hay que mentalizarse, tener hábitos saludables. Por lo pronto no me hice cirugías en la cara, aunque no lo descarto cuando se más grande en caso de necesitarlo", contó.

¡Siempre linda!