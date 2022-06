Majo Martino apuntó contra Sabrina Carballo y reveló por qué le cae tan mal: "Es jodida"

En medio de los fuertes rumores de romance entre Majo Martino y Locho Loccisano, la panelista fulminó a Sabrina Carballo, con quien también compartió El Hotel de los Famosos.

Luego de haber salido del reality de eltrece, cuando le preguntaron si alguien le cayó muy mal en el programa no dudó en contestar que sí. Y nombró, sin vueltas, a Sabrina.

La panelista deslizó que la actriz sería falsa porque cuando estuvo cerca de ella la trató muy bien pero luego se enteró de que la imitaba y no le gustó para nada.

MAJO MARTINO FULMINÓ A SABRINA CARBALLO

"Cuando estaba conmigo era amable. Por ejemplo, cuando me lastimé el pie me puso hielo y una vez que tuve frío después de un juego me dio su remera para que me la cambiara. Hasta ahí nomás igual, porque no pegamos onda...".

"Nuestro trato era lo justo y necesario, pero después vi que me imitaba y me chocó. Me enteré que hablaba por detrás. No me cierra, es jodida", afirmó, sin filtro, en diálogo con La Nación.

Además, se despidió revelando que la sorprendió cómo Emily Lucius se manejó en el programa.

"Y me da pena que Emily Lucius haya quedado tan mal, me llamó la atención porque adentro parecía amorosa. No entiendo por qué habla así, es injustificado todo", sentenció.

¿Recibirá respuesta?