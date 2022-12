Maite Peñoñori derribó un fuerte mito sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Está claro que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están en el apogeo de su fama en Argentina, pero la popularidad no sería tan masiva en el resto del planeta.

"En España no son tapa de revista", afirmó Maite Peñoñori.

El comentario de la periodista fue a cuento del aviso que le había hecho a un colega ibérico respecto del detalle del vuelo que llevaría al jugador de Atlético de Madrid y a la cantante para cubrir el arribo de los novios.

Sin embargo, ero que el colega rechazó ir a buscarlos al aeropuerto de Barajas porque Tini Stoessel y Rodrigo De Paul "no mueven la aguja en los medios".

NANCY DURÉ RECORDÓ EL DESCUBRIMIENTO DEL ROMANCE DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Por otra parte, Nancy Duré reforzó la idea de su compañera: "Lionel Messi es famosos en todo el mundo, no puede ir a ningún lado sin que lo conozcan. Creo que Tini no es tan famosa… Ella y De Paul hay lugares por los que pueden circular sin problemas".

"Cuando descubrieron el romance las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul eran en lugares públicos, no estaban abarrotados de gente, no era que no podían caminar", cerró Nancy Duré.