Maglietti reveló por qué cambió su nombre de Ayelén a Alejandra: "Cuando vine a Buenos Aires, no me lo entendían"

Siempre simpática, Alejandra Maglietti contestó a las preguntas que sus seguidores de Instagram le hicieron a través de sus Stories de Instagram. Sin embargo, una se destacó más que las demás cuando un usuario le preguntó por su verdadero nombre, exponiendo que Ale, en realidad, no se llama así.

¿Cuál es el nombre que figura en el DNI de la panelista de Bendita (El Nueve)? ¡Ayelén! "¿Por qué no te dejaste el nombre Ayelén? Así te conocían en Formosa", le preguntó el usuario, revelando para muchos el verdadero nombre de Maglietti.

Entonces, por primera vez la panelista contó qué la motivó a cambiarse el nombre. "Buena pregunta, todos piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Nada que ver. No me entendían. Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso", cerró.

¡Mirá vos!