Magalí Mora reveló que llamará Jacobella a su hija, recibió críticas y les hizo frente: "Me voy a poner a buscar ya otro"

Súper contenta, Magalí Mora celebró su baby shower y se mostró súper ansiosa por el pronto nacimiento de su primera hija. En este contexto, reveló con alegría el nombre de la beba y al recibir fuertes críticas ni dudó en cruzarse con una seguidora.

Cuando la modelo reveló que la pequeña se llamará Jacobella, una seguidora le dedicó un mensaje muy mala onda en el tierno álbum que la flamante mamá posteó en Instagram con fotos de su celebración.

"Qué nombre más feo", expresó esta persona. Entonces, Magalí no quiso quedarse en el molde y la cruzó con todo poniéndole los puntos.

"Ay no... Ahora se lo voy a cambiar porque a una X (alguien que no conoce) no le gusta. Dios... ¡Me voy a poner a buscar ya un nombre! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja", cerró, muy irónica y segura de su elección.