Magalí Mora mostró los chats con su exnovio y sus violentos mensajes: "Los maltratos siempre estuvieron en la relación"

Luego de compartir la difícil y tormentosa experiencia que vivió con su expareja, Magalí Mora dio a conocer los fuertes chats que intercambió con quien fue su novio durante dos años y de quien espera a su primer bebé.

La joven, que está embarazada de cuatro meses, explicó en primera persona cómo transitó esa dura etapa en pareja en El club de las divorciadas: “Los maltratos siempre estuvieron en la relación”, contó Magalí, ante la atenta mirada de Laurita Fernández, sus compañeras y el equipo que busca ayudarla a sobrellevar esta etapa de su vida.

Luego, la conductora reprodujo algunos fragmentos de las conversaciones que Mora tuvo con su ex por WhatsApp teniendo cuidado de no replicar las malas palabras: “’Ahora vas a ver, hija de mil…. Te tomaste el champán, andá hacete… y no viniste a mi cumple por salir. Fuiste a la fiesta de…’. No quiero leer más porque es más de lo mismo”, atinó a decir Laurita, sin querer continuar con el relato.

Por último, luego de que quedara en claro que sufrió violencia de género, Magali cerró, visiblemente angustiada: “Yo nunca lo denuncié. Mi mamá me decía que lo vaya a denunciar y yo le contestaba ‘es el papá de mi hijo, no puedo’. Y me terminó haciendo una perimetral él a mí”.