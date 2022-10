La madre de Tomás Holder, preocupada por la salud de su hijo tras quedar fuera de Gran Hermano: “Me gustaría que vaya a un psicólogo"

El domingo Gran Hermano 2022 tuvo su primera eliminación y fue Tomás Holder quien terminó abandonando la casa. Su madre, Gisela, con quien tiene una especial relación, se sinceró sobre cómo pasa su hijo sus primeras horas fuera del reality show de Telefe y mostró su preocupación.

“Tomás todavía no cayó en la realidad. Está muy nervioso, yo lo veía que venía respirando por la boca y eso me repreocupaba. Me importaba tres pelotas ya el programa”, contó, en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Una mamá conoce a sus hijos, yo me doy cuenta de las miradas, la forma de caminar, de mover las manos. Este pibe está saturadísimo y ese personaje no lo va a poder seguir sosteniendo”, aseveró la mujer, que fue protagonista de una de las primeras polémicas del programa.

"Me gustaría que primero hable con psicólogos. Sí él va a mostrarse como es, sí. Ahora si va a entrar como ese personaje… Yo no puedo decidir sobre él, pero no quisiera". G-plus

“A mí me gustaría que ahora él vaya a un psicólogo porque si él cree que el personaje, así sea en la vida, lo va a sostener porque le da miedo mostrarse vulnerable….”, se lamentó, en el ciclo de Carmen Barbieri.

“Entiendo que hay momentos para mostrarse así, pero ese personaje no solo lo va a sacar de juego en una casa, en el programa. Lo va a sacar en la vida”, expresó Gisela, a corazón abierto. Allí también, se mostró dudosa acerca de si quiere que Tomás regrese al reality, en caso de que haya un repechaje.

“Tiene 21 años y él elige, no es que yo estoy de acuerdo o no. Me gustaría que primero hable con psicólogos. Sí el va a mostrarse como es, sí. Ahora si va a entrar como ese personaje… Yo no puedo decidir sobre él, pero no quisiera”, concluyó, rotunda.

