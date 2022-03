Lussich y Pallares hablaron de su cruce con Jorge Rial: "En este momento, es mejor no tener relación"

En medio de su enfrentamiento con Jorge Rial por sus fuertes declaraciones, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hablaron de cómo es su vínculo actual con el periodista.

En una nota para A la tarde, Pallares y Lussich, los conductores de Socios del Espectáculo (lunes a viernes a las 11 por eltrece) respondieron todas las preguntas de Tucho, el cronista. Así fue el ida y vuelta:

Cronista: -¿Cómo están las cosas con Jorge?

Pallares: -No hay nada con Jorge. No tengo ningún tipo de relación.

Lussich: -No, yo tampoco. Y en este momento es mejor no tenerla, me parece. Mejor no hablar, no de ciertas cosas. Pero ahora no es un momento para hablar porque no está todo mal.

Cronista: -Está todo muy candente. Tema cerrado, fue como fumar la pipa del a paz. Chau y se terminó el tema.

Pallares: -No, no, no. Es un tema cerrado, pero no por fumar la pipa de la paz. A él, seguramente no le interesa hablar con nosotros; y a nosotros tampoco con él.

Lussich: -Me parece que no es un momento (de hablar) ahora porque sería prender más fuego a algo que está muy prendido. Creo que uno, con los años, madura un poco y aprende a no contestar en caliente. Y en todo caso, esperar… no para amigarse, me parece que lo que hizo es imperdonable, pero ahora es mejor esperar y dejar correr el agua, como quien dice.