Luisito de Cuestión de peso cruzó con todo a Analía Franchín por decirle "hipopótamo" a Ariel de Gran Hermano.

Luisito, exparticipante de Cuestión de peso, apuntó muy fuerte contra Analía Franchín por haber tildado de "hipopótamo" a Ariel de Gran Hermano 2022.

Indignado, el joven explicó que es tan grave la frase gordofóbica de Analía como que nadie la frenara. “Gracias a Dios estoy bien y no parezco más un hipopótamo decile a Analía, yo antes de salir a hablar le pregunté a amigos qué opinaban y me dijeron que tenía que hacerlo, lo que dijo es muy grave y lo que es más grave es que los demás se rieron, el entorno se reía y no está bueno”, expresó, enojado, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Vos sos un comunicador y tenés que dar un buen mensaje, se está hablando muchísimo hoy en día de la discriminación y tiene peso lo que dice, no sé qué se le pasó por la cabeza cuando lo dijo, el comentario fue desafortunado y no está bueno, me pareció que en sí fue discriminatorio y más para una persona, y lo que veo es que en todos los programas se habla de la gordofobia y a la primera de cambio pasan estas cosas, tenemos doble discurso”, sumó el joven, muy enojado con la panelista.

LUISITO DE CUESTIÓN DE PESO AFIRMÓ QUE ANALÍA FRANCHÍN DERRAPÓ

Además de remarcar que la frase de Analía sobre Ariel fue demasiado, remarcó que lo indigna que las personas que estaban escuchándola no la frenaran para decirle que eso no está bien.

“'Fijate que derrapaste', deberían haberle dicho, Ceferino Reato hablando de dieta, ese viejo con lentes, habla como que se las sabe todas y avalaba lo que Analía decía, ¿qué te importa que el otro haga dieta o no?, hay que tener conciencia de lo que uno habla, deberían decir que estuvieron mal, que le pidan disculpas a la familia de Ariel, uno no sabe la repercusión que puede tener y el reírse no está bueno”, dijo Luisito.

"A mi me extrañó mucho que Santiago Del Moro no le diga nada, yo no tengo nada en contra de él y es uno de los mejores conductores, me llamó la atención que no se haya percatado de eso, quiero creer que fue un chiste de mal gusto pero es un chiste cuando la persona se ríe y están las dos de acuerdo, no lo podés decir al aire en un programa de televisión que tiene mucho rating, derraparon”, sentenció el joven, muy enojado.