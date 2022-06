Luisito de Cuestión de peso se anotó para entrar a Gran hermano: "Quiere operarse para poder vivir"

Hace algunos días Luisito Zerda (35), uno de los ex participantes más recordados de Cuestión de peso, reveló que se encuentra en una situación desesperada por su sobrepeso, que se acercaría a los 300 kilos, y la falta de ingresos.

“Tengo miedo de morirme, no tengo trabajo, con dinero podría estar internado o mejorar mi calidad de vida, hay que ver el tipo de trabajo porque con la condición física que tengo yo no puedo trabajar ocho horas o doce quizás”, le contó a Juan Etchegoyen en Mitre Live hace algunos días.

Sion embargo, en las últimas horas, Luisito lanzó su candidatura en sus redes sociales para participar de Gran Hermano 2022. “Acabo de recibir un audio de una persona famosa que ya estuvo en un reality y ahora quiere estar en Gran Hermano, se muere de ganas y va por todo”, anunció Etchegoyen este martes.

LUISITO DE CUESTIÓN DE PESO AHORA SE POSTULÓ PARA SER PARTE DE GRAN HERMANO

“El famoso que quiere estar en Gran Hermano y que ya envió su material es Luis Zerda, más conocido popularmente como Luisito, y quiere con el dinero cambiar su calidad de vida y poder operarse para poder vivir”, señaló Etchegoyen, antes de poner al aire un audio del joven.

“Sé que estás en vivo en el programa y quería decirte que acabo de mandar el video a Gran Hermano lanzando mi candidatura para entrar en la casa”, se lo escucha decir a Luis en el audio.

“Las cosas que me dicen, no las tomo muy a personal. No hago un mundo de pequeñeces y me caracterizo por una fuerte coraza donde nadie me puede lastimar. Siento que tengo un don para hacer reír a la gente, me encanta hacer reír a la gente y que se diviertan conmigo”, se lo escucha decir a Luisito en el video que envió a Gran Hermano.