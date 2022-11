Luisana Lopilato y Michael Bublé se mostraron muy tiernos con su hija Cielo en Disney

Luisana Lopilato y su marido, Michael Bublé, volvieron a enternecer a sus fans de Instagram. Esta vez, al postear las fotos más lindas desde Disney, destino al que viajaron en familia, con su beba, Cielo.

La actriz, que con el cantante es madre de Cielo, Vida, Noah y Elías, compartió una dulce foto desde la tierra de la fantasía. "Miren lo que es esta foto. Les juro que ya me calmo con las fotos de Disney (o no). No lo supero", expresó al pie de la imagen con Cielo y Michael.

Acto seguido, compartió otras amamantando a su beba. "Sábado de disfrutar mucho de Cielo. Cómo crece", expresó Lu junto a las imágenes vivienciando un momento íntimo con su hijita más chica.

EL LOOK DE LUISANA LOPILATO PARA FOTOGRAFIARSE CON SU PERSONAJE FAVORITO

Lu posteó en Instagram fotos abrazando a Mickey, luciendo una remera que tiene como protagonista a Minnie.

"Conociendo a Mickey. Mi outfit estuvo muy pensado para la ocasión, ¿se nota?".

"¡Cuéntenme cuál es el personaje de Disney que más les gusta! Mis favoritos son sin dudas Mickey y Minnie", contó Lu, feliz como una niña más.