Luisana Lopilato contó la oferta que no podría rechazar para regresar con Rebelde way: "Durante diez años el dulce de leche que me gusta"

Aunque hace muchos años que Luisana Lopilato abandonó el país para apostar por la familia que formó con Michael Bublé, la actriz siempre se mantiene muy cerca de la Argentina y de muchas de nuestras tradiciones. Una de ellas es el dulce de leche, tanto que con humor contó que aceptaría hacer una continuación de Rebelde way por una cantidad ilimitada.

“En Canadá no se consigue el dulce de leche que a mí me gusta. Me tengo que traer muchos”, contó Luisana en Santo sábado, el ciclo que conducen el Pelado López y Soledad Fandiño. “Alfajores tampoco hay y menos los que me gustan a mí”, agregó, sobre el “gusto argentino” que le cuesta conseguir en el país del norte.

Tanto es su fanatismo por el dulce más tradicional de nuestro país, que cuando el conductor la puso en una disyuntiva de “un año de Rebelde way” por “dulce de leche clásico de la marca que te gusta” por diez años, lo pensó y después fue tajante. “La pasé bien en Rebelde way y por diez años... ¡Olvidate! Elijo el dulce de leche”, lanzó, risueña mientras que el Pelado se reía diciéndole “no puedo creer que estás ratoneando el dulce de leche”. “Vuelve Rebelde way”, concluyó Luisana Lopilato, divertidísima sobre la propuesta a la que no podría decirle que no. ¡Increíble!