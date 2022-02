Luisa Albinoni pasó una noche negra en MasterChef Celebrity y quedó eliminada: "Acá hay que estar un poco loco"

Tras la "semana dorada", la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 3 dejó afuera del certamen a Luisa Albinoni, que durante el programa sufrió un bloqueo preocupante del que solo la pudo rescatar Donato de Santis.

La noche comenzó con un desafío relámpago para que los participantes del delantal negro cocinen un plato con pescado en 15 minutos, algo que casi le cuesta la gala a Ernestina Pais. Y fue precisamente la periodista la que quedó en la última instancia con Luisa Albinoni.

En la segunda instancia, los participantes debían armar un plato más elaborado en 60 minutos, pero a Luisa la atacó un severo bloqueo y sus compañeros lo advirtieron desde un primer instante. “Estoy muy mareada, ya no me da la cabeza, chicas”, dijo ante el clamor de sus pares.

LA NOCHE NEGRA DE LUISA ALBINONI EN MASTERCHEF CELEBRITY 3

“No me acuerdo cómo tengo que armar el plato. Desisto. No me da la cabeza”, insistió Luisa, mientras Donato de Santis corría en su ayuda. “Mirame. Hola. Sí que te da la cabeza. Respirá, tomate un tiempo (no hay mucho) y te va a salir súper bien”, le aseguró el jurado, volviéndola a su eje con un abrazo.

Sin embargo, Luisa estaba entregada y presentó un plato con muchas fallas que hizo que los jurados decidan su eliminación muy a pesar de ellos mismos. El propio De Santis le escribió un pequeño poema de despedida en los minutos en los que decidió su eliminación.

“Gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento a vos Santiago, a los maestros con los que aprendo. (…) Descubrí a mis compañeros”, dijo, logrando un aplauso generalizado. “Descubrí que para estar acá hay que estar un poco loco y esta locura me encantó. Gracias por esta oportunidad a mí, con mi edad” cerró la actriz antes de cruzar la puerta.