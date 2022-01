Luis Ventura salió fuerte al cruce de Daniel Osvaldo tras el posteo en su contra: "Voy a escribir cómo prodigar amor a los hijos"

Luis Ventura le respondió contundente en A la Tarde a Daniel Osvaldo, después de que publicara una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que criticaba al periodista.

“Es una buena idea la que me ha dado Daniel Osvaldo porque no sabía ni que existía un tema, no sabía ni que él cantaba. Su propio suegro no lo quiso llevar al Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata, por algo habrá sido”, dijo sin filtros.

Luego, Ventura finalizó picantísimo: “Yo también me voy a poner a componer, voy a escribir cómo prodigar amor a los hijos. Ojalá sirva para construir algo entre él y yo, que no sé qué podemos construir, pero a lo mejor algo nos sale”.

Más sobre este tema Después del cruce con Martita Fort, Daniel Osvaldo estalló contra Ángel de Brito, Jorge Rial y Luis Ventura

EL POSTEO DE DANIEL OSVALDO CONTRA LUIS VENTURA

Daniel Osvaldo publicó una historia desde su cuenta oficial de Instagram contra Luis Ventura, Ángel de Brito y Jorge Rial luego de que circulara la versión de un intento de acercamiento a Martita Fort, la hija de Ricardo próxima a cumplir 18 años.

“Parece ser que a mis amigos Luis ‘Venfrula’, Jorge ‘Roinol’ y Ángel ‘Delito’ no les gusta mucho el temita que les dediqué y todos los días me inventan una nueva. ¡LTA a los tres chicos! Les mando un besito enorme desde Miami”, escribió el futbolista.