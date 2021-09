Luis Ventura reveló los motivos por los cuales se internó: "No quiero que se convierta en un drama"

Luis Ventura informó a través de sus redes sociales que a pesar de que se había hecho un hisopado que le dio negativo, porque se sentía mal, se internaría. Ante la preocupación de sus seguidores, salió a hablar sobre su salud y reveló los motivos de su hospitalización.

"Me hice ayer un hisopado, me ayudó Gustavo Sofovich porque tiene conexión con una empresa que los hace y me dio negativo. Estaba con una pequeña gripe y no quiero que se desarrolle, entonces hoy me fui al neumonólogo... Me vio bien y me dijo que es una gripe común pero que no la desatienda", expresó en diálogo con la revista Pronto, desdramatizando la situación.

Y habló de cómo será su internación programada para evaluar diversos aspectos de su salud.

"El miércoles me voy a internar y voy a aprovechar para hacerme los estudios anuales. Me interno el miércoles y me empiezan a hacer la batería de estudios a la nochecita. Después, el jueves ya me entran a pasear por toda la clínica y me hacen el resto de los estudios", sumó.

Antes de despedirse, contó que se siente bien y les pidió a sus seguidores que no se preocupen por su salud.

"Escribí ese mensaje porque después no quiero que se convierta en un drama. Cada vez que me interno, sale la noticia y se convierte en eso... Prefiero anticipar el juego. Lo importante es que estoy bien y quiero estar mejor", cerró.