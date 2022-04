Luis Ventura reveló que hasta los 18 creyó que su hermano fallecido era su tío: "Fueron años de postergación"

El fuerte dolor de Luis Ventura (66) por la muerte de su hermano mayor, Carlos Alberto Luna (82), hizo que se conociera una inédita historia de secretos familiares.

"Para mí fue el tío Chichí hasta los 18 años. Hasta que un día me agarró y me dijo 'yo no soy tu tío, soy tu hermano'", reveló el panelista de A la tarde en una nota con LAM.

"Imaginen el golpe emotivo para mí. Empezara comprender lo que fueron años de postergación, que nos perdimos de amarnos, querernos como nos disfrutamos todo el tiempo que vino después", continuó.

Al final, Luis Ventura explicó la razón de la confusión respecto del misterio familiar develado: "A mi vieja la dejó embarazada a los 17 años un rufián que se borró. No dejó el morfi, el techo ni el apellido. Mi hermano de pibe la pasó mal".

LA DECISIÓN DE LUIS VENTURA TRAS EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO CHICHÍ

Lejos de guardar rencor por la mentira que le habían dicho sus padres respecto de su hermano mayor, Luis Ventura los justificó: "Era otra cultura, otro formato de familia, otra sociedad, mucho más castradora".

"Mi vieja fue una santa, y mi viejo un santo. Tuve una infancia y unos padres maravillosos", siguió.

Entonces, Luis Ventura expresó la idea que le surgió para honrar la memoria de su hermano mayor: "Nos criamos con mi hermano más chico, que lleva el apellido Ventura como yo, que es el de mi padre, y estoy pensando seriamente en incorporar el apellido Luna, que es el de mi madre y firmar como Ventura Luna, porque no lo quiero dejar afuera al Negro, a Chichí, el Cabezón, todos los apellidos que tenía".