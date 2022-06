Luis Ventura le ofreció a Matías Defederico volver al fútbol: "Te propongo ser el diez"

El nuevo enfrentamiento que vive Matías Defederico con Cinthia Fernández hizo que el exfutbolista de una entrevista a Luis Ventura en Secretos verdaderos… ¡donde el periodista le propuso que se sume a su club, Victoriano Arenas!

Ventura, que es director técnico del equipo que juega en la Primera C, estaba escuchando el relato del exmarido de la panelista de Momento D. “Por todo lo que pasaba yo lo estaba sufriendo. No lo disfrutaba. Competía con un chico de 18 años y me costaba horrores", recordó al hablar de sus últimas experiencias como jugar.

En ese momento el panelista de A la tarde le ofreció subarse a su club: “Yo te quiero proponer algo, no me respondas ahora. Yo dirijo un equipo, Victoriano Arenas, y me encantaría tener un jugador como vos", dijo, dejando al exjugador sorprendido.

Ventura: "Yo te puedo conseguir algún mango. Yo te doy la diez y entrenás como vos querés. Quisiera tenerte y no espero tu respuesta ahora". G-plus

LUIS VENTURA QUIERE TENER A MATÍAS DEFEDERICO EN SU EQUIPO

"Me encantaría tener a alguien que haya sido una figura del fútbol argentino. Vos tenés mi teléfono, yo te propongo ser el diez de Victoriano Arenas", aseguró. “Después se hablará de plata porque me hablás de posteos en Instagram”, dijo.

Más sobre este tema Matías Defederico reveló por qué se casó con Cinthia Fernández si no la amaba: "Fue por la visa para mi familia"

"Yo te puedo conseguir algún mango. Yo te doy la diez y entrenás como vos querés. Quisiera tenerte y no espero tu respuesta ahora. Mi teléfono mío lo tenés, te espero hasta el lunes. El lunes a las cero horas cierro el plantel, pero te quiero tener porque creo que vos podes dar mucho más”, aseveró. Tenés 32 años y mirá Messi que tiene 34 y va a jugar un Mundial. No creo que tengas que prepararte demasiado", destacó.

Más sobre este tema Matías Defederico respondió si es buen padre de las hijas de Cinthia Fernández: "Lo van a determinar ellas con el tiempo"

“Bueno, me agarrás en seco. El lunes te prometo...”, alcanzó a decir Matías, que según contó tiene una barbería tras dejar el fútbol. “Ni siquiera quiero que me llames. Si me llamas es para venir", le respondió el conductor. “Ok. Te doy mi palabra”, cerró. ¿Se dará?