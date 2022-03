Luis Ventura no quiso opinar de la pelea de Estelita con Rial y ella reaccionó: "Yo sé caminar sola"

Desde hace tiempo, Estelita Muñoz mantiene una fuerte pelea con Jorge Rial. Y aunque ella elige hablar a fondo sobre el conflicto, Luis Ventura, su expareja, prefiere mantenerse al margen.

"Este no es un partido mío... Es un mano a mano, que se arreglen ellos. No me quiero meter", sentenció Luis cuando el cronista de LAM quiso conocer su opinión sobre la mala onda entre Estelita y Jorge.

Re picante, Estelita no se quedó en el molde y reaccionó contundente ante la respuesta de su ex.

QUÉ DIJO ESTELITA MUÑOZ SOBRE LA ACTITUD DE LUIS VENTURA FRENTE A SU CONFLICTO CON JORGE RIAL

"Ahora dicen ‘Ventura te soltó la mano’... ¡No tiene por qué tomármela! Yo sé caminar sola... ¡No me tiene que llevar de la mano! Yo camino, corro, ando... ¡Sin que nadie me tome de la mano!", exclamó Estelita, visiblemente enojada, en Crónica.

Y, con firmeza, aclaró: "Yo tengo mi vida, ¡yo soy yo! ¡Una mujer nuevamente feliz! Completa, alegre, amiga de sus amigas, compañera y madre de sus hijos”.

Re picante, se despidió tildando de "ogro" a Rial y remarcando que poco le importa lo que diga de ella.

"¿Que Ventura no me sale a defender? ¿Defender de qué? ¿Del ogro este? ¿Qué defensa puede hacer de una persona que lo único que sabe es atacar y denigrar a la mujer? Igual lo que dice Rial me entra por acá y me salé por acá”, sentenció.

¡Se picó!