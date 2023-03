Luis Ventura, Jorge Rial y la cámara oculta a Marcelo Corazza: escandalosas revelaciones

"¿Cómo termina la historia? ¿Cuál fue el programa que descubrió todo esto? ¿Quién era el conductor? ¿Qué fue a conducir a Telefe Jorge Rial? La verdadera no era mostrar la sexualidad, era mostrar que se estaba curtiendo a un menor de edad y estaba probado. Pero cambiaron el título y fueron a buscar al conductor de ese ciclo, que tanto quilombo armó, para que jugara en el equipo y cambiara la historia", detalló.

QUÉ DIJO JORGE RIAL SOBRE LA DETENCIÓN DE MARCELO CORAZZA

"A mi si me sorprende, más allá de ciertas cosas que pasaron después de esa fallida y mal hecha cámara oculta contra Corazza, que nada tenía que ver con esto, después de eso recibimos muchas denuncias sobre este tema particular, pero habíamos quedado invalidados por esto. Pero me sorprende mucho que esté en esta situación", dijo Rial en Argenzuela.