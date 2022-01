Luis Ventura fue convocado para volver a Intrusos tras su polémica salida: "Sigo desvelado sin dormir"

Tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de Intrusos (América), Florencia de la Ve los reemplaza junto a nuevos panelistas y otros históricos, como Luis Ventura.

Luis formó parte muchos años del ciclo, del que se fue tras su fuerte pelea con Jorge Rial, decidió regresar de la mano de Flor.

También volvió Marcela Tauro, otra de las panelistas históricas del programa que también se había ido por cortocicuitos con Jorge.

QUÉ DIJO LUIS VENTURA SOBRE SU REGRESO A INTRUSOS

"¡Qué cachetazo al alma! Después de 8 años de haber recibido la noticia televisiva en una internación sanatorial que me había despedido del programa que había visto nacer y crecer, por una decisión personal de conocimiento público me quedaba afuera del exitoso ciclo", expresó Luis en su columna de opinión en Diario Show sobre su salida del ciclo.

"Hoy es Intrusos el que vuelve a llamar. Me dicen que la conducción será de Florencia de la V, que en el nuevo barco también estará de regreso y evocando aquel histórico programa Marcela Tauro, otra sobreviviente de aquella guardia. Yo estoy tan cómodo con Karina Mazzocco y mis compañeros de A la Tarde, en la señal de noticias de A24 con Marcela Pagano y con mi nave sabatina de Secretos Verdaderos que no sé qué hacer", sumó, sincero.

"Quedan pocas horas para que Intrusos vuelva al aire en su renovada etapa y yo sigo desvelado sin dormir. Es hora de tomar decisiones y eso me pone en un lugar muy difícil pero también me hace sentir más vivo que nunca. Por eso, les agradezco a todos los que vuelven a creer en mí y a la gente que jamás me dejó morir. Te lo digo yo", sentenció.