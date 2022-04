Luis Ventura dijo que Beatriz Salomón fue amante de un juez y Ana Rosenfeld lo cruzó con dureza

En 2004, Jorge Rial y Luis Ventura invitaron a Beatriz Salomón y su esposo, Alberto Ferriols, a Intrusos en la noche a ver un especial de Punto Doc en el que expusieron al cirujano por una serie de prácticas que rozaban la ilegalidad.

En los años que siguieron, Beatriz se consideró una una víctima de los periodistas, a los que acusó de haberla humillado públicamente, y los demandó junto al canal América, y a la productora Cuatro Cabezas con el patrocinio de Ana Rosenfeld.

En 2019, la actriz murió sin que el juicio tuviera una definición, y este martes en LAM, Ángel de Brito recibió a Ventura y este, al ver a Rosenfeld, recordó que “hubo un par de encontronazos aunque ahora convivimos”, algo que se mostraría a medias en los minutos siguientes.

“Hay algo que a mí me dolió y es la mentira, de qué manera se nos puso a Rial y a mí la mochila del tema Salomón. Y todo el mundo sabe quiénes fueron los responsables”, dijo Ventura. “Beatriz se sintió traicionada porque la llevaron en vivo a ver el programa anterior”, recordó De Brito.

“Yo te voy a contar algo que no lo sabe nadie: la señora Salomón, que en paz descanse porque yo no le voy a guardar rencor, porque me dolió su partida, tenía una excelente relación conmigo. Te voy a contar dos cosas: la señora Salomón era la amante de un exjuez federal famosísimo”, lanzó Ventura, y aclaró que dicha relación fue “en ese momento”

“¿Vos sabés quién llamó a quien? Salomón me llamó a mí porque en América estaban promocionando una cámara oculta a un famoso médico que hacía operaciones clandestinas. Y me llamó a mí porque le había arreglado un quilombo con Pepe Parada”, agregó Ventura.

“¿Le parece bien hablar de esto? Podemos hablar todo lo que quieras sobre si estuvo bien, o estuvo mal”, explotó Ana Rosenfeld, dando lugar a un duro cruce.

EL TREMENDO INTERCAMBIO ENTRE LUIIS VENTURA Y ANA ROSENFELD POR BEATRIZ SALOMÓN

Luis Ventura: -¡Estuvo malísimo! ¿A vos te parece que…?

Ana Rosenfeld: -¡Dejame hablar! A mí lo que me parece mal es que vos ventiles algo que ni yo sabía y hoy nos están escuchando.

LV: -¡Pero si yo te lo conté en un ascensor! Vos me dijiste ‘te ponemos porque en realidad vamos sobre la empresa y la productora’.

Ar: -Señor Luis Ventura…

Ángel de Brito: -Luis, no me gustaría volver sobre Salomón sobre cosas de lasa que no puede defenderse ella

LV: -Pero yo lo demostré, ¿eh? Los llamados son de ella a mi teléfono. Yo le hice perdonar un juicio que había perdido con Jacobo Winograd por 80 mil dólares y está en televisión eso.

AR: -Luis, acá no estamos discutiendo eso. Lo que me pareció mal, y por eso te quise interrumpir es que hoy nos podrían estar mirando las hijas y cualquier miembro de su familia y..

Lv: -Bueno, que sepan que el padre cobró 500 mil dólares, que es lo que nadie dice, y las mató de hambre y les podría haber pagado…

ADB: -Dejala terminar, Luis.

AR: -¡Dejame terminar! ¡Te lo suplico! Lo que no puedo permitir es que digas que, mientras ella estaba casada con Ferriols, tuvo un amante que fue un juez, que no me consta, no lo sé…

LV: -¿Es un delito eso?

AR: -¡No, pero no lo sabe nadie! No lo sabe la familia de Beatriz.