Luis Ventura cruzó a Pía Shaw tras hacerle una chicana sobre Rial: "A vos te pagan para meterme el dedo en la llaga"

Luis Ventura cruzó sin filtro a Pía Shaw tras ser blanco de una picante chicana en LAM sobre Jorge Rial.

El periodista le dio un móvil a Ángel de Brito el mismo día que se casó Matías Morla y la panelista no solo le preguntó a Ventura sobre su vínculo con el abogado, sino que puso en escena a Rial.

El picante cruce de Luis Ventura a Pía Shaw en plena nota

Pía Shaw: -Vos tenías un buen vínculo con Morla. Me resulta raro que nunca fuera a tus programas de televisión. ¿Hoy cuál es tu relación con Morla? ¿No están bien ustedes?

Luis Ventura: -Con Morla tengo la misma relación que puedo tener con Victor Stinfale, con el doctor D'Alessandro, con Fernando Burlando o con un montón de abogados. Puedo querer un poquito más, un poquito menos. Pero no por el hecho de que me haya pasado alguna información o compartido algún café, me tiene que invitar a su casamiento.

Pía: -Pero tampoco fue a Secretos verdaderos, por ejemplo. Y con Rial sí se sentó.

Ventura: -¿Por qué me lo metés de vuelta a Rial?

Pía: -No, yo estoy preguntando.

Ventura: -No, a vos te pagan para meterme el dedo en la llaga.

Ángel de Brito: -Menos mal que ella es tu amiga. La que tanto defendés y elogiás.

Pía: -Pero ahora estoy trabajando.

Ventura: -No sé si la defiendo. Sí la elogio porque tiene valores profesionales.