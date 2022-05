Luis Ventura apuntó picantísimo a Jorge Rial sobre por qué "bajó" a Ricardo Fort de Intrusos: "Alguien quería cobrar 15 mil dólares"

Una entrevista de Jorge Rial en donde aseguraba que Luis Ventura era el “dueño de Aptra” y de los Premios Martín Fierro, y cuestionaba que Intrusos no tenga un galardón por su historia en la televisión, terminó con unas polémicas declaraciones del periodista de A la tarde. ¡Y reveló una historia oculta sobre Ricardo Fort!

Ventura responsabilizó al exconductor del programa que hoy anima Florencia de la Ve y arrojó una escandalosa versión. “Eran los humores que tenía Rial con el medio. En algún momento alguien no le gustaba o iba en contra de su interés y pasaba a ser malo”, empezó diciendo en el ciclo de Karina Mazzocco.

“Por ejemplo, ¿saben por qué se prohibió a Ricardo Fort de Intrusos? Yo me lo enteré porque me lo contó Ricardo Fort. Lo prohibieron porque había alguien que le quería cobrar un peaje de 15 mil dólares mensuales”, se despachó.

"Por eso se metieron con la sexualidad de Ricardo Fort, con los hijos, con la crisis del teatro de Fort y con lo poco que recaudaba".

LUIS VENTURA REVELÓ UNA TRAMA OCULTA SOBRE JORGE RIAL Y RICARDO FORT EN INTRUSOS

“Entonces cuando yo firmo un contrato teatral con Ricardo, desconociendo eso, que no era para salir en televisión, alguien se enojó mucho y yo no abrí la boca durante todo un año”, recordó el periodista.

"Lo prohibieron a Ricardo Fort de Intrusos porque había alguien que le quería cobrar un peaje de 15 mil dólares mensuales".

“Ahí se metieron con la sexualidad de Ricardo Fort, con los hijos, con la crisis del teatro de Fort, con lo poco que recaudaba, los bordereaux, los quilombos, las tarjetas de crédito que él había falsificado. Todos los días tenía un quilombo”, detalló, súper filoso.

Hacia el final, terminó deslizando que podría contar muchas más intimidades de su examigo y compañero. “Entonces, yo digo que no me busquen porque hay más. Mucho más y todo esto, a lo mejor, podría haber sido un libro para el que me daban un millón de pesos para empezar a escribir”, mientras aseguraba que podría reflotar el proyecto.

