Luis Brandoni se enojó con Robert De Niro: los motivos de la escandalosa pelea

Esta semana llegó a Argentina Roberto De Niro, contratado por una conocida plataforma de streaming para actuar en una serie co protagonizada por Luis Brandoni, que se habría molestado enormemente por algunas actitudes de su colega.

Si bien el actor argentino aseguró hace unas semanas que es “amigo” de De Niro, su profesionalidad pondría en riesgo esa relación ya que su colega no respeta los horarios de la grabación de la serie Nada, que dirige la dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

“Hay una guerra declarada entre dos socios que no llegaron a buen puerto y que acaban de empezar una gestión prácticamente imposible. Se pudrió todo en la filmación de la serie para la que vino especialmente De Niro a Argentina”, dijo Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

LA GUERRA SECRETA ENTRE LUIS BRANDONI Y ROBERT DE NIRO

"Robert De Niro, que está enloquecido con los fans, tiene un doble, llega tarde a las grabaciones y Brandoni se emputeció, y dijo ‘Yo no grabo más a la mañana porque llego a las seis de la mañana al set y De Niro manda a su doble’”, agregó Lussich.

“Guerra declarada entre Brandoni y De Niro en la Argentina. Hay una fiebre con la llegada de Robert, todos hablan de él, vino con su novia. Está aquí, no quiere que se le acerque la gente enojado, pero Luis Brandoni se hinchó los huevos de Niro”, reiteró el periodista.

“Yo vi una imagen en la que están los dos del brazo”, acotó Adrián Pallares. “Sí, son amigos, pero a la hora de laburar el tipo quiere puntualidad. No se llevan mal. Lo que dijo Brandoni es ‘No vengo más a la mañana porque De Niro llega tarde, no me hagan madrugar al pedo”, cerró Lussich.

“De Niro tiene un doble en el hotel. La habitación que ocupa cuesta 10 mil dólares la noche”, agrego Lussich. “Si, pero De Niro está viviendo en Once y en el hotel ese está el doble”, ironizó Pallares.