Luciano Castro rompió el silencio tras la separación de Sabrina Rojas: "Estoy bien, no tengo tiempo para nada"

Luciano Castro habló primera vez con la prensa tras separarse de Sabrina Rojas, pero se enfocó en su presente laboral. En diálogo con Intrusos, el actor, que está grabando una tira para Telefe, contó cómo transita este momento de su vida, en medio de la pandemia, y dejó en claro que lo más importante ahora es el trabajo.

"Hablamos hoy con Luciano y me dijo: 'Gracias a Dios estamos trabajando, más allá del tema económico, porque el año pasado a esta altura estábamos en la cocina mirándonos las caras'. Con lo cual evidentemente, todo el período de pandemia perjudicó su relación con Sabrina, como a mucha gente", contó Adrián Pallares en la emisión de América.

Luego, el conductor dio más detalles de la conversación que tuvo con Castro. "Me dijo también: 'Estoy con proyectos para el año que viene. Cruzá los dedos por mí. Por suerte, estoy bien, pero laburo todo el día, llego a mi casa a las once de la noche. No tengo tiempo para nada, para ningún tipo de distracción'", sentenció.